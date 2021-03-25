Главы МИД РФ и Южной Кореи обсудили будущий визит Путина в Сеул

Сеул, 25 марта. Россия и Южная Корея проведут работу для осуществления визита президента РФ Владимира Путина в азиатское государство. Об этом заявил глава МИД страны Чон Ый Ен.

Руководитель южнокорейского ведомства рассказал о планах на совместной пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, стороны намерены прилагать максимум усилий для осуществления визита Путина. Мероприятие пройдет, когда стабилизируется ситуация с COVID-19.

Глава МИД РФ добавил, что на переговорах был подтвержден высокий уровень политического диалога. Кроме того, стороны договорились расширить контакты в разных сферах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует проводить телефонные разговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.