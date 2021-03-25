Главу МИД Республики Корея пригласили в Россию

Сеул, 25 марта. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ена в Москву для переговоров.

Об этом Лавров сообщил, подводя итоги переговоров с южнокорейской стороной во время пресс-конференции. По его словам, встреча прошла продуктивно.

«Переговоры были весьма полезными и своевременными. Рассчитываю на продолжение наших контактов в рамках визита господина министра в Москву, я передал ему соответствующее приглашение», — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, обе стороны намерены продолжать и развивать связи между дипведомствами. Кроме того, он отметил, что премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн приглашен на московский форум «Открытые инновации».

Ранее Сергей Лавров заявил, что отношения России с Евросоюзом практически отсутствуют.