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Жительница Ивановской области получила срок за жестокую расправу над молодым любовником

Жительница Ивановской области получила срок за жестокую расправу над молодым любовником

Иваново, 25 марта. Суд города вынес приговор 46-летней женщине. Она признана виновной в убийстве 31-летнего любовника.

В ходе рассмотрения дела установлено, что преступление произошло в ночь на 25 ноября прошлого года. В момент убийства злоумышленница была в нетрезвом состоянии, уточнили в СУ СКР по Ивановской области. Сожитель яростно пытался разбудить любовницу. На суде фигурантка подчеркнула, что мужчина при этом всячески ее оскорблял.

Разбуженная дама не стала терпеть ругань потерпевшего. Она схватила с тумбочки нож и трижды ударила им мужчину в грудь, Еще семь ударов были нанесены в область спины. Сожитель умер практически сразу. Виновная приговорена к семи годам колонии общего режима.

В Тульской области женщина стала жертвой любовника-наркомана. После убийства он сжег труп потерпевшей, сообщал ФАН.

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