ДТП с участием автомобилей каршеринга и скорой в Самаре унесло жизни трех человек

Самара, 25 марта. Полиция устанавливает причины смертельной аварии. Инцидент произошел из-за того, что водитель машины каршеринга не справился с управлением и влетел в автомобиль скорой помощи.

Три молодых человека стали жертвами ДТП в Самарском районе, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным полиции, автомобиль каршеринга марки Volkswagen на высокой скорости влетел в машину скорой помощи, а затем врезался в дорожное ограждение. В результате аварии погибли водитель и два пассажира иномарки. Еще три человека пострадали и были госпитализированы. Уточняется, что сотрудники МЧС проводили работы по деблокации пострадавших.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают обстоятельства ДТП. По первоначальным данным, трагедия произошла в результате того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

Ранее ФАН сообщал об аварии под Новосибирском, которая привела к смерти одного человека.