Вашингтон, 25 марта. Президент США Джо Байден проведет первую пресс-конференцию. Она состоится в рекордно поздние сроки по сравнению с предшественниками американского лидера.

Бывшие лидеры Соединенных Штатов общались с прессой в первые два месяца президентства. Байден решился на это только на 65-й день после вступления в должность главы Белого дома. Время пресс-конференции не сообщается, но планируется, что она пройдет после 12 часов по местному времени.

Американские СМИ неоднократно отмечали нежелание Байдена общаться со СМИ и задержку первой формальной встречи с журналистами. Распространилось мнение, что команда президента США опасается его словесных «ляпов».

Ранее политолог Дмитрий Родионов заявил, что Байден дает повод усомниться в своем состоянии управлять государством. По словам эксперта, президент США может «спутать красную кнопку с вызовом пиццы в Белый дом».