Роскачество обнаружило избыток нитратов в кабачковой икре с прилавков РФ

Москва, 25 марта. Специалисты Роскачества исследовали кабачковую икру 20 торговых марок. В некоторых образцах выявлено значительное содержание нитратов.

Большая часть исследуемых образцов произведена в России, оставшиеся — в Белоруссии, а также в Армении. Роскачество не может привлечь к ответственности производителей, использующих нитраты. Пока нет нормативов, регулирующих этот показатель.

Техрегламент Таможенного Союза устанавливает требования по содержанию нитратов только к основному сырью кабачковой икры, отметили в Роскачестве. В товарах десяти торговых марок этот показатель превышает нормы для сырья в 1,5-4,5 раза. Что касается микробиологической опасности, при проверке кабачковой икры такие нарушения не выявлены. Во всех изученных образцах продукции отсутствуют пестициды.

Роскачество ранее проверило вишневые соки, реализуемые на прилавках российских магазинов. Большая часть образцов соответствует установленным стандартам. В некоторых найдены опасные вещества. Всего специалисты исследовали 25 торговых марок, занимающихся производством вишневого сока.