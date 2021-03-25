Эксперты из ВОЗ назвали основные способы снизить риск развития рака

Женева, 25 марта. Снизить риск развития онкологических заболеваний человек может при соблюдении трех принципов, заявили эксперты ВОЗ.

Одним из основных правил, которое необходимо соблюдать для того, чтобы не заболеть раком, является сохранение веса в пределах нормы. Именно это поможет человеку защититься сразу от 12 видов онкологии: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.

Не менее важно помнить и о соблюдении особой диеты. Медики рекомендуют включить в свой рацион как можно больше злаковых, бобовых, фруктов и овощей. Для того чтобы минимизировать риск развития опухоли, следует также исключить из употребления красное мясо и полностью отказаться от алкоголя, цитирует Express медиков ВОЗ.

Защитить организм от рака поможет и физическая активность. На протяжении недели человеку нужно уделять не менее 150 минут спорту, уверены эксперты.

Не так давно российский врач и телеведущий Александр Мясников озвучил самые распространенные факторы риска, влияющие на возникновение онкологических заболеваний у человека. По его мнению, каждый пятый случай развития рака происходит из-за неправильного питания. Еще 40% людей сталкиваются с этим смертельно опасным недугом из-за курения.