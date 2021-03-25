Астрономам удалось измерить магнитное поле вокруг черной дыры

Боулдер, 25 марта. Впервые изображения сверхмассивной черной дыры помогут объяснить, как она выбрасывает в космос энергию и материю более чем на 5 тыс. световых лет .

Новые изображения получены с первой в истории черной дыры, которая расположена в центре гигантской эллиптической галактики М87. Она находится на расстоянии 55 млн световых лет от Земли. Об этом сообщает издание LiveScience.

«Наши наблюдения показали, что магнитные поля на ближайших окраинах черной дыры настолько сильны, что выталкивают горячий газ в сторону от и помогают ему «убегать» от ее притяжения. Пробиться через такое поле и начать движение в сторону горизонта событий может лишь небольшая часть газа», — говорится в заявлении профессора Колорадского университета в Боулдере Джейсона Декстера.

В 2009 году был разработан проект Event Horizons Telescope, который представлял собой объединение мощностей наиболее чувствительных микроволновых радиообсерваторий в мире. Его назначение — наблюдение и изучение сверхмассивных черных дыр, находящихся в центре Млечного пути и галактики М87 в созвездии Девы.

Наиболее известным результатом совместной работы стал снимок «тени» черной дыры из М87. Такое название получила область, которая позволяет рассмотреть «отражение» горизонта событий — зоны, поглощающие свет и прочие материи, что делает ее, по сути, невидимой.

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