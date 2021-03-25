Фильм «Годзилла против Конга» выходит в российский прокат

Москва, 25 марта. Фильм американского режиссера Адама Вингарда «Годзилла против Конга» выходит в прокат в России. В Сети уже появились первые реакции на киноленту.

Картину начали показывать в российских кинотеатрах 25 марта. Мировая премьера состоялась за день до выхода ленты в РФ.

В Сети уже появились первые отзывы о нашумевшей битве. Судя по реакциям, «Годзилла против Конга» — это именно то, что хотели увидеть зрители: масштабный блокбастер с превосходными спецэффектами.

«Годзилла против Конга» — это весело, динамично, энергично и захватывающе. Фильм показал обещанный матч тяжеловесов с потрясающими визуальными эффектами и экшен-сценами»; «Годзилла против Конга» — это чертовски круто! Правда, есть ощущение, что чего-то не хватает, и фильм несется вперед словно по смазанным рельсам. Но отчасти поэтому он мне так и понравился», — пишут зрители, посмотревшие фантастический фильм.

Изначально картина должна была выйти в прокат в конце мая. Но премьеру «Годзиллы против Конга» перенесли на март.