Книгу Патрика Несса «Поступь хаоса» выпустили в кинообложке

Вашингтон, 25 марта. Издательство Like Book выпустило книгу писателя Патрика Несса «Поступь хаоса» в кинообложке с актерами Томом Холландом и Дейзи Ридли.

Фильм, снятый по мотивам первой книги из трилогии Несса, выходит в прокат 25 марта. В честь премьеры издательство выпустило роман в обложке, на которой изображены главные герои картины.

Действие фантастического приключенческого фильма разворачивается на планете, где живут исключительно мужчины. Каждый из них окружен так называемым «шумом» — потоком мыслей, желаний и фантазий, которые все слышат. Рядом с поселением Прентисстаун терпит крушение космический корабль. Единственной выжившей оказывается девушка Виола Ид (Ридли), которой вызывается помочь Тодд Хьюитт (Холланд).

Тем временем стало известно, что актер Дэниел Рэдклифф, прославившийся благодаря роли волшебника Гарри Поттера, снимется в комедийном боевике «Затерянный город Д».