Введение фиксированных северных надбавок привлекло тысячи бюджетников в ЯНАО

Салехард, 25 марта. Отмена накопительного принципа начисления северных надбавок в Ямало-Ненецком автономном округе для учителей и врачей привлекла в регион около тысячи специалистов.

Начиная с 2020 года, на Ямале было принято решение об изменении системы накопления северной надбавки к зарплате для представителей бюджетной сферы. Специалисты получают максимальные 80% от оклада с первого дня работы в ЯНАО.

Согласно данным департамента образования округа, в течение 2020 года в образовательные организации устроились работать 694 человека. В штат окружных больниц были приняты 236 врачей.

Накануне стало известно, что ЯНАО вошел в список регионов с самой низкой долей просроченной задолженности населения банкам по кредитам. В четырех субъектах РФ показатель просрочек не превышает 2,5% от общего числа займов.