Австрийцам запретят посещать магазины без отрицательного результата теста на COVID-19

Вена, 25 марта. Жителям Австрии понадобится наличие свежего отрицательного результата теста на COVID-19 для посещения магазинов, сказал глава местного минздрава Рудольф Аншобер.

Мера начнет действовать с 7 апреля этого года. Данные нужно будет предоставлять для посещения всех магазинов. Исключения составят только аптеки и продуктовые точки. Сейчас же австрийцам необходимо предъявлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции для посещения организаций, которые предоставляют услуги в сфере услуг.

«С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов», — заявил глава ведомства в ходе пресс-конференции.

Дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 вводят и на территории Украины. Третий по счету локдаун может стать причиной обрушения последних нетронутых сегментов экономики, считает аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

Количество случаев заражения COVID-19 в мире увеличивается. Внимание на это обратила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, пишет «Ридус».