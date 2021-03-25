Минцифры РФ попросило отказать Facebook, YouTube, Instagram и Google в равном доступе

На заседании Общественного совета при Министерстве цифрового развития РФ прозвучало предложение отказаться от принципа равного доступа к медиасреде и интернету, декларируемого среди официальных целей Минцифры.

Предложение было озвучено генеральным директором Федерального агентства новостей (ФАН) Евгением Зубаревым, одним из членов Общественного совета.

«Среди пяти целей Министерства цифрового развития РФ две, равный доступ к услугам связи и интернету и равный доступ к медиасреде, на практике подрывают основы информационной безопасности России. Потому что позволяют западным интернет-монополистам, таким как Facebook, YouTube, Instagram или Google, занимать доминирующие позиции в российской медиасфере. При этом они не платят налоги, не исполняют законы РФ и занимаются прямой политической цензурой, пессимизируя патриотические СМИ и, напротив, продвигая на своих площадках антироссийские порталы. В результате Россия проигрывает в информационной войне западным пропагандистам даже на своей площадке, в зоне «ру», особенно это касается молодежной аудитории», — заявил Евгений Зубарев.

Директор ФАН напомнил, что ничего подобного «равному доступу к услугам связи, интернету и медиасреде» на Западе нет. Напротив, там целенаправленно дискриминируются российские СМИ и платформы. Так, дочерний проект ФАН, портал US Really, при попытке развития на территории США столкнулся с прямым противодействием со стороны американских спецслужб, а руководитель портала Александр Малькевич был задержан, допрошен и выдворен из Вашингтона только за анонсирование деятельности этого легального новостного проекта. Аналогичным образом на Западе поступали и с другими российскими СМИ, например проектами МИА «Россия сегодня» Baltnews и «Sputnik Латвия».

«Почему мы играем в поддавки с западными интернет-монополистами, почему государство в лице профильных министерств оставило нас, СМИ, один на один с этими монополиями, позволяя им нарушать законы на нашей же территории? Нынешние формулировки целей Минцифры можно как минимум скорректировать, уточнив, что равный доступ к услугам связи, интернету и медиасреде предоставляется только тем участникам рынка, которые соблюдают российские законы. В противном случае на заседания Общественного совета при Минцифре скоро нужно будет приглашать Марка Цукерберга, Руперта Мердока и других западных медиамагнатов, поскольку именно они сейчас контролируют львиную долю российской медиасферы. При этом тенденция в Рунете по-прежнему негативная, несмотря на словесные интервенции со стороны отдельных чиновников об озабоченности сложившейся ситуацией», — подчеркнул Зубарев.

В ответ заместитель министра Белла Черкесова сообщила, что государство готово решать озвученную проблему. В частности, в Министерстве цифрового развития ждут конкретных предложений о разработке механизмов противодействия незаконной деятельности западных монополистов.

В рамках дискуссии мнение о необходимости реального противодействия западным интернет-гигантам поддержали и другие члены Общественного совета при Минцифре. В ближайшее время ФАН подготовит и направит такие предложения в адрес руководства Министерства цифрового развития.

Напомним, по данным Mediascope, один лишь YouTube охватывает 82% населения России в возрасте от 18 до 44 лет (Mediascope, Web Index, март 2018, Россия 100+, все 12–64), и эта статистика актуальна как для крупных городов, так и для небольших. Например, в Москве этот показатель составляет 80%, а в городах с численностью 100–400 тыс. жителей — 78%. При этом доля телевизионной аудитории в России падает с 2018 года, стало меньше интернет-аудитории (70%), а траты в России на рекламу в интернете обогнали телевидение еще три года назад, в 2018 году, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).