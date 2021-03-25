Рубль укрепился к доллару на открытии торгов

Москва, 25 марта. Биржевой курс доллара на открытии торгов снизился к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

В начале торгового дня стоимость доллара составила 76,59 рубля, что на 3,51 копейки дешевле, чем на момент окончания предыдущего торгового дня. Европейская валюта на старте сессии торгуется по 90,41 рубля. Биржевой курс евро вырос на 0,81 копейки.

В настоящее время стоимость российской валюты определяется несколькими факторами. Во-первых — это котировки нефти, которые снижаются на протяжении двух недель. Достигнув локального максимума у отметки 70 долларов за баррель, стоимость североморского сорта Brent опустилась до 62 долларов. Сейчас бочка Brent торгуется по 63,57 доллара.

Во-вторых — это внешний фактор риска. Инвесторы пока с опаской смотрят в сторону рубля и российского рынка, ожидая решения США и ЕС по санкциям в отношении России. При этом в пользу российской валюты играет действие налогового периода. Опрошенные ФАН эксперты ранее объяснили, какие тенденции господствуют сейчас на валютном рынке.