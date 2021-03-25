Водитель иномарки погиб в жуткой аварии с фурой под Энгельсом

Энгельс, 25 марта. Смертельное ДТП произошло в темное время суток на 320-м километре трассы Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — Казахстан.

Водитель Ford Scorpio по неизвестным причинам не справился с управлением и заехал под грузовик MAN, сообщили в Госавтоинспекции Энгельса. В результате столкновения иномарка залетела под большегруз, ее сильно смяло.

Мужчина 1958 года рождения, находившийся за рулем Ford, скончался на месте, он получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель фуры 1980 года рождения не пострадал. Полиция выясняет причины и все обстоятельства происшествия.

Дорожное происшествие с участием трех автомобилей произошло на трассе А-107 в Московской области, сообщает ФАН.