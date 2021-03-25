Меркель отказалась вынести в бундестаг вопрос о доверии правительству

Берлин, 25 марта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит необходимости в вынесении вопроса о доверии своему правительству на обсуждение бундестага. Об этом она в среду сообщила в эфире телеканала ARD.

«В этом нет необходимости. Я не буду этого делать», — заявила Меркель.

Она напомнила, что попросила у граждан прощения за попытку правительства объявлять дополнительными нерабочими днями 1 и 3 апреля.

В понедельник немецкие власти объявили о продлении пасхальных праздников. Гражданам предложили отдыхать с 1 по 5 апреля. При этом 1 и 3 апреля должны были оставаться закрытыми даже супермаркеты, людям было бы запрещено собираться компаниями более пяти человек. Это вызвало резкую критику со стороны общественности.

На экстренно созванном онлайн-совещании с главами регионов канцлер не стала объявлять 1 и 3 апреля дополнительными нерабочими днями. Также Меркель заявила, что берет ответственность на себя за принятое ранее решение.