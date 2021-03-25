Юлия Навальная вновь улетела в Германию

Москва, 25 марта. Жена Алексея Навального Юлия вновь улетела из России в Германию, передает информированный источник. Это уже ее вторая поездка после замены блогеру условного срока на реальный.

Первая поездка Юлии Навальной в Германию состоялась 10 февраля. Тогда супруга основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) вылетела из Домодедово во Франкфурт-на-Майне. Немецкие СМИ сообщали, что она находилась в стране с частным визитом. В Москву она вернулась 22 февраля.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Причиной пересмотра предыдущего приговора стали многочисленные нарушения условий отбывания наказания. С учетом времени, проведенного под домашним арестом по этому делу, блогеру предстоит отсидеть в тюрьме два года и шесть месяцев.