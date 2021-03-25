Отмену «ковидных» льгот и новые выплаты обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 25 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Социальная политика. Какие льготы исчезнут с 1 апреля и на какие новые выплаты можно рассчитывать в будущем».

В России с 1 апреля отменят некоторые льготы, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Например, люди старше 65 лет не смогут оформлять больничные, ссылаясь на самоизоляцию, перестанут действовать рекомендации Центрального банка о реструктуризации кредитов для пострадавших от пандемии, изменится порядок получения выплат на детей и перестанет действовать временный порядок регистрации безработных.

В марте для родителей детей до 8 лет остается последняя возможность оформить «президентскую» выплату в размере 5000 рублей. Такую меру поддержки к Новому году предложил глава государства Владимир Путин — и многие россияне, уже оформлявшие в 2020 году дополнительные детские выплаты, получили ее сразу, в автоматическом режиме.

Однако воспользоваться этой мерой поддержки до сих пор могут те, кто ранее не подавал заявления на подобные «ковидные» выплаты, а также семьи, ребенок в которых родился 1 июля 2020 года и позже. Для получения выплаты родителям, опекунам или попечителям детей нужно до 1 апреля обратиться с заявлением на портал «Госуслуг» или в Пенсионный фонд по месту жительства.

В правительстве, Совете Федерации и Государственной думе обсуждают и рассматривают новые механизмы поддержки наших граждан. Все еще актуален вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, о росте пособий по безработице, о поддержке молодых семей и многие другие.

В рамках эфира мы обсудим, как меняется социальная политика в России, какие временные меры, связанные с пандемией, станут регулярными, как будут меняться пособия и выплаты, на какую помощь от государства могут рассчитывать россияне. Обсудим и другое нововведение: с 1 апреля пополнить электронный кошелек наличными средствами больше будет невозможно. Речь идет о таких сервисах, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных системах. Для внесения средств понадобится предварительная идентификация.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: военные, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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