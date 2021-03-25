Der Tagesspiegel: Германия разочаровалась в Джо Байдене

Берлин, 25 марта. Правительство Германии рассчитывало наладить ухудшившиеся отношения с США после назначения на пост президента Джо Байдена, но эти надежды не оправдались.

Странам не удалось вернуть «партнерское сотрудничество», которое когда-то имело место, заявляет автор издания Der Tagesspiegel.

«Однако надежды федерального правительства не оправдались», — заключил журналист.

В поддержку своей позиции он привел примеры конфликтных моментов, среди которых недовольство Вашингтона строительством газопровода «Северный поток — 2» и переговоры по мирному урегулированию в Афганистане.

Это не единственное разочарование немецкого правительства за последние дни. Недавно стало известно, что власти были вынуждены продлить карантин из-за коронавируса до 18 апреля.

Такое решение сделано в результате обсуждения с главами регионов дальнейших ограничительных действий из-за COVID-19. В пасхальный период, с 1 по 5 апреля будет действовать принцип «мы сидим дома», заявила канцлер Ангела Меркель.