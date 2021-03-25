Роспотребнадзор рассказал о безопасности и эффективности «ЭпиВакКороны»

Москва, 25 марта. Исследования показали, что вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасным и иммуногенным продуктом для профилактики COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что безопасность и иммунологическую эффективность «ЭпиВакКороны» подтверждают опубликованные 24 марта журналом «Инфекция и иммунитет» результаты клинических исследований среди добровольцев в возрасте 18-60 лет.

Исследование показало, что через 21 день после получения второй дозы вакцины схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител у 100% добровольцев.

«По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина «ЭпиВакКорона» является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что производители российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» ввели в гражданский оборот более 186 тыс. доз препарата. Вакцину вводят внутримышечно с интервалом в 2–3 недели.