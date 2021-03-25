Съемки Джона Уика 4 начнутся в июне 2021 года

Лос-Анджелес, 25 марта. Четвертая часть франшизы о Джоне Уике начнется сниматься в июне 2021 года. Съемочный процесс будет проходить в Берлине, Нью-Йорке, Париже и Японии.

Кинофраншиза «Джон Уик» продолжает набирать обороты. Триквел, вышедший в 2019 году, стал самым прибыльным среди всех частей, что позволило кинокомпании Lionsgate проработать дальнейшие планы относительно истории о бывшем киллере. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Изначально четвертая часть должна была выйти в кинотеатрах в 2021 году, но коронавирусная пандемия изменила планы. Теперь картина появится на больших экранах в 2022 году, а основная часть съемок пройдет в июне. Студия планировала снимать сразу две части, включая пятую, но от этого решения решили отказаться.

Если эпидемиологическая ситуация не изменится, то «Джон Уик 4» появится в кинотеатрах в мае 2022 года. У съемочной бригады есть чуть менее года, но это не должно стать проблемой, поскольку создание триквела заняло еще меньше времени.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российский фильм о супергерое «Майор Гром: Чумной доктор» должен выйти на экраны в апреле.