Депутат Шеремет поставил на место вопящих из-за земель в Крыму Евросоюз и Киев

Москва, 25 марта. Депутат Госдумы Михаил Шеремет жестко ответил Европейскому союзу и киевским властям, вопящим из-за запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма.

Парламентарий поставил на место Евросоюз и Киев и напомнил, что Крым – это часть России. Решение о запрете владения крымской землей иностранцами — справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является пограничной территорией, подчеркнул Шеремет.

«ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчет владения землей в Крыму. Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории», — сказал российский депутат в беседе с РИА Новости.

По его словам, те, кто получили российский паспорт, являются законными собственниками земельных участков.

Запрет иностранцам, иностранным компания и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма начал действовать с 20 марта. Ограничения действуют в 19 из 25 муниципальных образований республики. Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным год назад.