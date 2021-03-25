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Экономика

ЦБ рассказал об опасностях фондового рынка для начинающих инвесторов

ЦБ рассказал об опасностях фондового рынка для начинающих инвесторов

Москва, 25 марта. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях предупредил начинающих российских инвесторов об опасностях фондового рынка.

По словам специалиста, им не стоит начинать торговать на бирже с больших сумм или с кредитным плечом и инвестировать в сложные инструменты. Важно оценивать риски потери средств при покупке акций малоизвестных компаний, отметил Лях.

«Биржевые торги — это все-таки достаточно чистая площадка. Здесь главный совет — действовать осознанно и хорошо думать, прежде чем открывать позиции. Начинающим не стоит играть с плечом и начинать с больших сумм и со сложных инструментов», — сообщил в интервью РИА Новости Лях.

Эксперт напомнил, что на биржевом рынке деньги можно и заработать, и потерять. Если начинающий инвестор разбирается в финансах не слишком хорошо, возможно, будет лучше поручить управление деньгами профессионалам, вложившись в фонд.

Кроме того, Лях предостерег от предложений «супервыгодных вложений» в бумаги малоизвестных компаний, а также посоветовал не доверять ключи доступа и пароли к брокерскому счету другим людям, даже знакомым.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что справедливый уровень ключевой ставки Банка России — 6-7%. По его словам, «ястребы» вернулись на рынок. И Банк России однозначно будет в общем тренде.

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