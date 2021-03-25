Назван самый сложный возраст для поиска работы в России

Москва, 25 марта. Труднее всего найти работу россиянам в возрасте 54-56 лет. Опрошенные из этой возрастной категории оценили свои тяготы во время поисков на 8,7 балла из десяти.

Респонденты объяснили, что работодатели отличаются высокими требованиями и не горят желанием брать на работу людей преклонного возраста, сообщает RT.

Через пару лет ситуация выравнивается: участники опроса в возрасте 57-59 лет оценили трудности на 8,1 балла из десяти. Самый низкий балл из опрошенных (5,1) зафиксировали среди россиян 30-35 лет, которые не испытывают особых сложностей при трудоустройстве. Молодые соискатели в возрасте 18-20 лет жалуются на препятствующие трудоустройству отсутствие опыта.

Недавно ФАН рассказал о возможностях, которые есть в распоряжении российской молодежи. Во время беседы с корреспондентом агентства депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев объяснил, почему плохо развита молодежная политика в России.