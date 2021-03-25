Шведские ученые создали «невесомую» батарею из углеволокна

Стокгольм, 25 марта. Батарея из углеволокна, созданная учеными Технологического университета Чалмерса, может быть частью конструкции электрокара благодаря необычным техническим свойствам.

Волокно обладает большой прочностью, поэтому батарея может встраиваться в корпус как часть целого. Это значительно облегчает конечный вес машины и делает аккумулятор, по словам ученых, «невесомым». Разработка специалистов в десять раз эффективнее аналогичных устройств.

Эксперты отметили, что изобретение пригодится во многих сферах производства: начиная от электромобилей и заканчивая ноутбуками и смартфонами. Недавно российские ученые тоже совершили знаковое открытие: они научились находить нефть в земных глубинах новым способом — с помощью анализа бактериального слоя почвы.