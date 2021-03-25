Лавров оценил производство «Спутника V» в Южной Корее. События дня. ФАН-ТВ

Производство «Спутника V» наладят в Южной Корее Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивным примером совместной борьбы с коронавирусной инфекцией налаживание в Южной Корее производства российской вакцины «Спутник V». Об этом он заявил в ходе переговоров со своим сеульским коллегой Чон Ый Еном. Лавров отметил, что отношения между РФ и Южной Кореей развиваются по восходящей, растет товарооборот, туристические обмены и контакты между людьми. Он также указал, что в рамках регулярных контактов между президентами и главами правительств устанавливаются новые амбициозные цели развития отношений двух стран.

Банк РФ запустит сбор монет у населения Банк России планирует начать эксперимент со сбором монет у населения с помощью специальных автоматов. Об этом сообщает «Российская газета». Комиссии за прием монет не будет, либо она окажется минимальной. Пилотный запуск проекта пройдет в 2022 году в одном из регионов с низкой долей возврата монеты из обращения. По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей. Если эксперимент пройдет успешно, то применение аппаратов по приему монет будет расширяться.

Ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками стартовала с космодрома Восточный Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный с 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту. Об этом сообщает «Роскосмос». Это первый в 2021 году старт с космодрома Восточный. Головная часть ракеты успешно отделилась от третьей ступени носителя. Выведение всех спутников на орбиту займет почти четыре часа. Отделение аппаратов произойдет в несколько этапов. Отметим, это второй запуск спутников OneWeb с Восточного и второй полностью коммерческий запуск с этого космодрома.