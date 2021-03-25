Самый длинный в РФ угольный конвейер запустят на Сахалине

Южно-Сахалинск, 25 марта. Угольный конвейер от Солнцевского разреза до порта поселка Шахтерска в Углегорском районе запустят на Сахалине в тестовом режиме. Открытие запланировано на конец этого года.

Строительство объекта ведется Восточной горнорудной компанией в рамках режима Свободного порта Владивосток. Общий объем инвестиций составил более 7 млрд рублей.

К созданию приступили в конце 2019 года. Первый запуск планировался в 2022 году. Согласно сообщению пресс-службы правительства Сахалинской области, дата была передвинута.

«Пробный запуск будет проведен уже в декабре», — рассказали в пресс-службе, говоря о запуске самого длинного в России угольного конвейера.

В прошлом году Правительство РФ опубликовало «Энергетическую Стратегию России до 2035 года». Эксперты считают, что стратегия может привести к росту участия Москвы в развитии энергетики Африки.