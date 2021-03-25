Импорт нефти и нефтепродуктов из России в США достиг рекордного объема

Вашингтон, 25 марта. США нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов по итогам 2020 года до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

В годовом выражении поставки из РФ выросли на 3,5%, объемы закупок достиг 538 тысяч баррелей в сутки. Россия стала вторым по объемам поставок экспортером нефти и нефтепродуктов в США. Ранее эту позицию занимала Саудовская Аравия.

В среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов США доля России достигла в прошлом году почти 7%.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко предупредил, что критической зависимости США от российских поставок нет. При необходимости нефть из России может заменить сырье с Ближнего Востока, уточнил РИА Новости специалист.

Ранее цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 64,05 доллара за баррель. Рост стоимости фьючерсов Brent с поставкой в мае 2021 года составил 5,36%. Нефть марки WTI, в свою очередь, демонстрирует рост на 5,33%, до 60,84 доллара за баррель.