Москва, 25 марта. Российско-китайская космическая станция на Луне — это то, от чего у Европы волосы должны стоять дыбом, иначе ЕС ничего не понимает. Об этом заявил испанский портал El Confidencial.

Автор материала отмечает, что европейские СМИ сообщили о сотрудничестве Пекина и Москвы без политической коннотации. Однако на самом деле такой поворот может стать серьезной угрозой для ЕС, говорится на сайте ИноСМИ.

«Первыми странами, которые будут осуществлять деятельность на Луне, будет два недемократических государства с коммунистическим прошлым, не уважающие верховенство закона и права человека, которые вместе представляют самый большой рынок в мире, и чей совокупный военный потенциал может уничтожить планету Земля несколько раз», — заявляет журналист.

Он объясняет, что КНР и РФ объединят свои усилия, чтобы вместе разрабатывать космические технологии. Это означает для Европы существенные проблемы.

«Если у нас не встают от этого волосы дыбом, это значит, что мы ничего не понимаем. Как мы до этого дошли? Когда мы потеряли политическое влияние, которое получили после холодной войны? С каких пор нас перестала беспокоить разрушительная сила великих врагов свободы?» — подчеркнул автор.

Журналист отметил, что у него нет ответов на эти вопросы. Евросоюз не понимал, как относится к России, как с ней поступать и доверять. При этом в направлении Китая все еще хуже. Несколько лет назад американские и европейские компании инвестировали деньги в китайский бизнес и предприятия. Однако теперь Пекин сам покупает предприятия и дома на территории Европы.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков развеял страхи американцев по поводу угроз со стороны России. Политик заявил, что Москва для Вашингтона — это надуманная угроза, и бояться следует не РФ.