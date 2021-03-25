Европарламентарий призвала противостоять санкциям США против «СП-2»

Париж, 25 марта. Французский европарламентарий Матильда Андруэ призвала сопротивляться введенным США санкциям против газопровода «Северный поток — 2».

Андруэ подчеркнула необходимость отстаивать интересы Евросоюза. Она напомнила об американском оборонном бюджете на текущий год, которые предполагает ужесточение санкций 2019 и 2020 года против компаний, привлеченных к строительству «СП-2» С такой просьбой она обратилась к Еврокомиссии, передает RT.

«Теперь санкции будут распространяться не только на компании, которые продают, сдают в наем или иным способом предоставляют корабли для прокладки газопровода, но также на те организации, которые «создают условия» для использования данных кораблей», — сказала Андруэ.

Строительство российского газопровода почти завершилось, но часть европейских компаний отказалась от участия в проекте из-за давления со стороны США. Европа много раз осуждала введение Соединенными Штатами санкций против компаний из Евросоюза. Андруэ считает, что Вашингтон нарушает международное право и расценивает введение рестрикций как прямое нападение на экономические интересы и национальный суверенитет» стран Европы.

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости остановить строительство «Северного потока — 2» не помешает завершить этот проект. В беседе с корреспондентом ФАН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее рассказал, что это всего лишь очередной геополитический спич представителя администрации Байдена. По мнению эксперта, главное, что ФРГ выступает за успешное завершение «СП-2».