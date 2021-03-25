El Mundo: России нужно смириться с тем, что она — страна второго плана

Москва, 25 марта. Американская элита считает, что если Россия не станет жить по правилам США, то она безнадежна. Об этом сообщает журналист испанского издания El Mundo.

Пресса США видит РФ как страну, которая является претендентом на ключевые роли в мировой геополитике, но «не соответствует им». Для СМИ Россия — это якобы клептократия ультранационалистов, которая «стремится дестабилизировать» окружающие ее государства. Об этом сообщает портал ИноСМИ.

«По мнению американской элиты, конец истории РФ явно затянулся. Все просто: России пора смириться с тем, что она — держава второго плана, ей пора открыть свою экономику для иностранцев и полностью принять демократию», — говорит автор материала.

Соединенные Штаты считают, что Россия не воспользовалась этими шансами, когда президентами страны были Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама. В Белом доме думают, что после распада СССР Российская Федерация стала «авторитарной и ультранационалистической» державой, и это не остановить, поскольку она якобы не принимает демократию, верховенство закона и международное сотрудничество.

«На самом же деле национализм в США развит гораздо сильнее, чем считают граждане этой страны. Но сама американская политическая элита и лучшие представители интеллигенции уверены, что радикальный национализм — это не про них, это про Россию», — отметил журналист.

Ранее стало известно, что бывший кандидат в президенты США Хилари Клинтон признала поражение США перед Россией. Она констатировала факт поражения Вашингтона в «вакцинной дипломатии».