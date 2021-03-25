«Садальский сам на себя похож»: поклонники раскритиковали звезд за использование фотошопа

Москва, 25 марта. Пользователи социальной сети Instagram удивились тому, что реальные изображения российских звезд кардинально отличаются от идеальных фотографий в их профилях.

На одной из страниц в соцсети появилась публикация, разоблачающая ухищрения звезд, многие из которых настолько перебарщивают с обработкой фото, что в реальности их можно не узнать. В подборку попали снимки Аллы Довлатовой, Аллы Пугачевой, Анастасии Решетовой, Анфисы Чеховой, Анны Семенович и других селебрити.

На своих «инстаграмных» фото звезды выглядят молодыми, стройными и свежими. Но на непрофессиональных, необработанных в фотошопе кадрах видны их морщинки, лишние килограммы и другие детали внешности.

«Звезды в своих инстаграмах и в реальной жизни. Кто больше всего на себя похож?» — поинтересовался автор публикации у подписчиков.

В комментариях звезд раскритиковали за стремление приукрасить себя. Многие пользователи с иронией отметили, что из всех «героев» публикации на себя похож только актер Станислав Садальский.

«Да кто бы сомневался», «Станислав Садальский сам на себя похож», «Больше всех удивляет Асти», «Решетова без фотошопа лучше выглядит!» — отмечали поклонники российских звезд.

Ранее обвинениями в использовании фотошопа засыпали телеведущую Анфису Чехову. Предметом обсуждения стал снимок с шоу «Привет, Андрей!», который обнародовал актер Станислав Садальский. На фотографии Чехова выглядит довольно крупной и сильно отличается по комплекции от того, как выглядит в своем профиле в Instagram.

В ответ артистка пояснила, что ракурс и поза в фотографии решают все. Человек визуально будет значительно стройнее, если снять его немного сверху, но тогда станут короче ноги.