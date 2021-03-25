Певица Рита Ора снялась в платье с разрезом без нижнего белья

Лондон, 25 марта. Популярная британская певица Рита Ора приняла участие в откровенной фотосессии. Новые кадры знаменитости удивили ее преданных фанатов.

На снимках знаменитость в черном лаковом платье, которое полностью облегает ее тело. По бокам у наряда экстремальные разрезы, которые соединяют переднюю и заднюю части платья перекрестной шнуровкой. Из-за высокого разреза видно, что Рита Ора не стала надевать под соблазнительный наряд нижнее белье.

«Невозможно быть слишком или недостаточно нарядной в маленьком черном платье», — привела знаменитость цитату немецкого дизайнера Карла Лагерфельда.

Фанаты поп-исполнительницы оценили соблазнительный образ певицы. Ее публикация собрала почти 300 тысяч лайков и сотни комментариев.

«Боже мой, как же ты красива!»; «Вот это платье, смело!»; «Дерзкая и завораживающая»; «Потрясающая Рита, настоящая королева», — пишут прожданные поклонники 30-летней звезды сцены.

Рита Ора часто радуют интернет-пользователями фотографиями из личной жизни. Знаменитость не стесняется публиковать и довольно провокационные кадры. Ее откровенные снимки набирают несколько тысяч лайков и восторженных комментариев.