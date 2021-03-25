Певица Рита Ора снялась в платье с разрезом без нижнего белья

Лондон, 25 марта. Популярная британская певица Рита Ора приняла участие в откровенной фотосессии. Новые кадры знаменитости удивили ее преданных фанатов.
На снимках знаменитость в черном лаковом платье, которое полностью облегает ее тело. По бокам у наряда экстремальные разрезы, которые соединяют переднюю и заднюю части платья перекрестной шнуровкой. Из-за высокого разреза видно, что Рита Ора не стала надевать под соблазнительный наряд нижнее белье.
«Невозможно быть слишком или недостаточно нарядной в маленьком черном платье», — привела знаменитость цитату немецкого дизайнера Карла Лагерфельда.
Фанаты поп-исполнительницы оценили соблазнительный образ певицы. Ее публикация собрала почти 300 тысяч лайков и сотни комментариев.
«Боже мой, как же ты красива!»;
«Вот это платье, смело!»;
«Дерзкая и завораживающая»;
«Потрясающая Рита, настоящая королева», — пишут прожданные поклонники 30-летней звезды сцены.
Рита Ора часто радуют интернет-пользователями фотографиями из личной жизни. Знаменитость не стесняется публиковать и довольно провокационные кадры. Ее откровенные снимки набирают несколько тысяч лайков и восторженных комментариев.