Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Названы самые популярные города РФ для отдыха этим летом

Названы самые популярные города РФ для отдыха этим летом

Москва, 25 марта. Аналитики назвали самые популярные российские города для путешествий летом текущего года по уже приобретенным авиабилетам.

По данным сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, Москва занимает первое место в списке самых популярных городов России. Туда уже забронировано около 20% авиабилетов, передает RT.

Второе место занимает Симферополь, туда свои поездки запланировали уже 14% клиентов сервиса. А на третьем место расположился Сочи с 11% бронирований.

В списке оказались также Анапа, Краснодар, Уфа, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Геленджик. Средняя стоимость авиабилета в 2021 году составляет 10,6 тысячи рублей.

Программа продажи туров по России с кешбэком сейчас в самом разгаре. Ее задача – дать россиянам дополнительную возможность познакомиться с рекреационными ресурсами нашей страны. Условия покупки туристических пакетов в рамках данной акции останутся аналогичными прошлому году. Туристический менеджер Елена Тишкова ранее рассказала ФАН о тонкостях программы и пользуется ли она спросом у туристов.

Новости партнеров