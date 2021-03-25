Иммунолог рассказал об особенностях хранения антисептиков

Москва, 25 марта. Обычно срок годности антисептика составляет три или четыре года с момента изготовления. Точные сроки прописываются на упаковке обеззараживающего средства.

В ряде случаев срок годности доходит до пяти лет, рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог и генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков в беседе с радио Sputnik.

«Моя рекомендация — использовать продукт в соответствии со сроком годности», — резюмировал эксперт.

Однако Крючков уточнил, что после вскрытия и истечения срока годности средство может быть безопасным для использования еще несколько месяцев, так что нестрашно, если владелец несильно ошибся в датах. Такой эффект объясняется высоким содержанием спирта в растворе.

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