Пограничники на Камчатке пресекли незаконную добычу трески

Петропавловск-Камчатский, 25 марта. В Охотском море задержан траулер «Марс» c 1,5 тыс. упаковок неучтенной рыбной продукции на борту, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Восточному Арктическому району.

Инспекторская группа десантировалась на судно прямо с вертолета. На судне нашли рыбную продукцию, которая не числилась в промысловом и технологическом журналах, а также в судовых суточных донесениях. Выявлено около 1,5 тыс. упаковок мороженой трески, которую добыли незаконным путем.

«Такие действия позволяют недобросовестным пользователям скрывать уловы, многократно превышая установленные лимиты добычи», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что компания ООО «Росрыбфлот», которой принадлежит задержанный траулер, неоднократно привлекалось сотрудниками пограничного управления к административной ответственности за нарушения правил рыболовства.

Ранее сообщалось, что гигантский контейнеровоз Ever Given, следовавший по маршруту из Китая в Роттердам, сел на мель из-за внезапно возникшего сильного ветра. Корабль перекрыл движение в Суэцком канале. По меньшей мере 100 судов не смогли продолжить путь.