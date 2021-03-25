«Не раньше следующей зимы»: Добронравов назвал сроки выхода на экран «Сватов-7»

Москва, 25 марта. Актер Федор Добронравов рассказал о сроках завершения съемок телесериала «Сваты-7» и назвал примерную дату его выхода на экраны.

По словам артиста, пока никакой новой информации о продолжении съемок сериала нет. Добронравов напомнил, что до сих пор закрыты границы, и пока в мире «что-то не изменится», происходить «ничего не будет».

«Актеры соскучились друг по другу. Очень давно не виделись», — сообщил порталу Teleprogramma.pro актер

Добронравов также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сериал начнут показывать с 4 июня этого года.

«Конечно, 4 июня сериал, как пишут некоторые СМИ, не выйдет на экраны. Надеюсь, что с божьей помощью мы эти летом все доснимем. Верю, что будут хоть какие-то послабления. По любому на экраны он выйдет не раньше следующей зимы», — заключил актер.

Ранее стало известно, что известный по работе в сериале «Сваты» украинский актер Иван Марченко умер на 44-м году жизни. Причиной смерти артиста стала тяжелая болезнь, сообщили на странице LeDoyen Studio в Facebook. Студия начала сбор денежных средств для организации церемонии прощания с артистом. По информации в СМИ, последние годы Марченко боролся с раком кости. Актер перенес несколько курсов лечения и операций.

Коллега Марченко по сериалу «Сваты» Татьяна Васильева недавно оказалась в бедственном положении. Из-за пандемии коронавируса артистка осталась практически без средств к существованию и ищет срочно работу.