Перечислены пять простых способов ускорения обмена веществ

Голд-Кост, 25 марта. Преподавательница физкультуры Белинда Нортон из австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, назвала пять легких способов ускорения метаболизма.

По мнению Нортон, силовые тренировки с различными утяжелителями значительно разгоняют метаболизм. Учительница 44 лет также посоветовала чередовать нагрузки тела, делая их разнообразными. Об этом написало американское издание Daily Mail.

Следующим способом она указала выполнение высокоинтенсивных интервальных упражнений. Каждое утро женщина, выходит на пробежку или быструю ходьбу, а в обеденное время прибегает в силовым занятиям, передает Лента.Ру.

Жительница Австралии считает, что обязательно употреблять нужное организму количество воды, которая тоже ускоряет обмен веществ. Нортон отметила, что выпивает по стакану жидкости до и после приема пищи. При достаточном количестве жидкости органы и клетки работают лучше по сравнению с испытывающими недостаток воды.

Немаловажным четвертым пунктом является питаться правильной и здоровой пищей. А также принимать стероидные добавки для ускорения обменных процессов в организме. Преподавательница добавила, что обязательно следует обратиться за консультацией к врачу.