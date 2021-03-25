Эксперт рассказал, кого могут вселить в квартиру без согласия собственника

Москва, 25 марта. Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, кого могут вселить в квартиру без согласия собственника.

Большинство случаев, когда к собственникам квартиры могут подселиться люди, которых те могут не знать, происходят из-за халатного отношения к юридической проверке недвижимости при покупке, отметил Кричевский.

«К сожалению, многими двигает желание серьезно сэкономить на приобретении недвижимости, и дисконт от рыночной стоимости здесь как условные шоры для глаз. И сразу нужно отметить, что решения о вселении дополнительных жильцов принимаются только судом и могут дойти до исполнительного производства», — рассказал агентству «Прайм» эксперт.

Базис всех связанных со вселением в квартиру граждан, проживание которых там собственником не предусматривалось связан с детьми и «отказниками» от наследства или приватизации, уточнил эксперт. Если право проживания в квартире есть у одного из родителей, заселить туда своего ребенка в возрасте до 14 лет он вправе даже без согласия собственника. Это касается и аренды, и купли-продажи доли или комнаты.

Очень осторожно следует подходить к приобретению квартиры, часть которой оплачена с привлечением материнского капитала. Согласно закону, в таком жилье родители должны выделять долю детям. Покупка данных квартир должна производиться с опытным брокером или юристом, уточнил эксперт.

Отказники от приватизации и наследства по завещанию получают пожизненное право на безвозмездное пользование жильем, которое не зависит от желания текущих собственников, предупредил специалист. Выявить такие случаи может углубленная юридическая проверка квартиры.

«Еще один кейс, когда человека могут вселить через суд без согласия собственника – если он докажет, что внес существенный вклад в покупку или ремонт квартиры с увеличением ее стоимости. Как правило, это судебные разбирательства между бывшими сожителями или супругами», — заключает эксперт.

Ранее эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что люди, берущие ипотечный кредит на приобретение жилья на вторичном рынке, рискуют больше, чем покупатели квартир в новостройках. Лишиться ипотечного жилья на «вторичке» можно, даже если нет просрочки по кредиту, отметил специалист.