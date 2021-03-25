Похудевшая Лолита в обтягивающем комбинезоне произвела фурор в Сети

Москва, 25 марта. Популярная певица и актриса Лолита Милявская резко похудела. Похорошевшая знаменитость показала поклонникам фигуру в обтягивающем комбинезоне.

От внешнего вида артистки интернет-пользователи обомлели. Черный комбинезон, в который была одета звезда сцены, продемонстрировал все достоинства ее фигуры. Лолита добавила черный ремень с золотой бляшкой, подчеркнув стройную талию.

Поклонники певицы не остались равнодушными от сексуального образа 57-летней знаменитости. В комментариях под публикацией звезде сделали сотни комплиментов, отметив ее превосходную фигуру.

«Фигура блеск!»; «Лолита! Какая фигура! Красотка!»; «Шикарно выглядите»; «Богиня», — произвела фурор в Сети Милявская.

Ряд фолловеров поинтересовались у звезды, в чем секрет ее стройности. Но Милявская сохранила молчание. Однако некоторые ее поклонники предположили, что причиной ее похудения стал развод, а другие высказались, что у исполнительницы была операция на желудок.

Преображение знаменитости обсуждают на протяжении нескольких месяцев. Знаменитость продолжает работать над фигурой, пытаясь довести ее до идеала. Телеведущий Дмитрий Нагиев оценил фигуру певицы на шоу «Голос» и не сдержался, чтобы не сделать комплимент. По его словам, знаменитость выглядит превосходно.