«Дом-2» вернется на новый телеканал с составом звездных «старичков»

Москва, 25 марта. Закрытое на телеканале ТНТ реалити-шоу «Дом-2» появится в эфире другого канала уже в апреле 2021 года. Привлечь зрителей помогут «старички» проекта.

Новым «домом» для телестройки станет телеканал «Ю». В середине-конце апреля выйдут первые выпуски, ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова вновь могут занять свои места, сообщает «СтарХит» со ссылкой на свой источник.

«Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только «зеленые» участники, поэтому позвали звездных «старичков», — сообщили изданию.

Телепроект «Дом-2» перестал выходить на ТНТ с 2021 года спустя 16 лет эфира. Реалити успело стать самым рейтинговым на российском телевидении, а участники часто становились знаменитыми блогерами и телеведущими за пределами проекта. После закрытия ходили слухи, что «Дом-2» вернется на телеканалах СТС, «Пятница» или онлайн-платформах.

Экс-участник телестройки Рустам Солнцев после новостей о закрытии проекта выступил с резкой критикой в его адрес и заявил о низких рейтингах. Он убежден, что даже при условии перезапуска «Дом-2» не сможет вернуть былую популярность, так как постановочные сцены перестали быть интересны зрителю.

Другой бывший участник телестройки Степан Меньщиков ранее отреагировал на планы снести съемочную площадку проекта из-за строительства трассы.