Российские банки исключили сложности при внедрении новых банкнот в оборот

Москва, 25 марта. Особых проблем не должно возникнуть у российских банков при внедрении в оборот новых купюр.

Однако некоторые неудобства все равно могут появиться: банки будут вынуждены потратиться на настройку и обновление банкоматов, чтобы клиенты могли расплачиваться и старыми и новыми деньгами. Об этом свидетельствует опрос РИА Новости.

Центробанк заявил во вторник о намерениях модернизировать банкнотные ряд к 2025 году. Уже в 2022 году в обращение внедрят новые банкноты 100 рублей, в 2023 году обновят банкноты 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 обновят 10 и 50 рублей.

«Так как Банк России планирует выпускать модификации уже существующих номиналов банкнот, то мы не видим каких-либо серьезных проблем с предстоящим обновлением программного обеспечения валидаторов, устройств самообслуживания и счетно-сортировальной техники», — заявили в Сбербанке.

Банки «Русский Стандарт», «Хоум Кредит», Росбанк, РНКБ, Россельхозбанк и Московский кредитный банк заявили об отсутствии проблем при введении новых купюр. Однако МКБ считает, что нужны будут сильные доработки или замена старых купюроприемников на новые.

Ранее дизайнер объяснил необходимость изменения дизайна российских банкнот. Любой дизайн приедается со временем, поэтому растет потребность в обновлении. Об этом заявил ФАН эксперт в области брендинга и визуальных коммуникаций, член президиума Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» Павел Родькин.