Борис Джонсон призывает ЕС не прекращать поставки вакцины в Великобританию

Лондон, 25 марта. Европа окажется в проигрыше, если введет блокаду после скандала из-за поставок. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Политики ЕС обвинили Великобританию в том, что она не экспортировала вакцину в НАТО, когда как Европейская комиссия ввела новый экспортный контроль, который может привести к запрету поставок препарата в Великобританию. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Я не думаю, что блокада вакцин, лекарств или ингредиентов для вакцин является разумным решением. Я думаю, что в долгосрочной перспективе оно нанесет очень большой ущерб», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что мягко надавил бы на тех, кто рассматривает возможность блокады или прерывания поставок, чтобы компании могли проанализировать такие действия и сделать выводы о том, разумно ли делать будущие инвестиции в странах, где вводятся произвольные блокады.

«Наш приоритет — продолжать развертывание вакцины для вакцинации британского народа. Мы сделаем все необходимое, чтобы это произошло», — ответил Джонсон на вопрос об ответных мерах в случае введения запрета.

Ранее сообщалось, что Берлин попросил Еврокомиссию закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне.