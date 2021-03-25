Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 октября

Москва, 25 марта. Российские автомобилисты с 1 октября текущего года будут проходить техосмотр по новым правилам.

Ранее введение новых правил приостановили из-за пандемии коронавируса. Диагностическую карту сделают полностью в электронном формате, а вносить туда изменения смогут только сертифицированные специалисты и сервисные компании.

В нее будут вносить фотографии автомобиля до и после технического осмотра с соответствующей геолокацией. Теперь можно будет соотносить координаты с адресом СТО, и проверять достоверность данных.

Теперь автомобили «младше» четырех лет могут не проходить плановое ТО. А машины от четырех до десяти лет должны будут проходить техосмотр каждые два года. Ежегодные осмотры потребуется для транспортных средств старше десяти лет. А такси обязаны проверяться каждые полгода.

По новым правилам будет проверяться и работа сервисных центров. За оформление нереально большого количества технических карт их будут наказывать штрафом в размере до 300 тысяч рублей. А автовладельцев без техкарты будут штрафовать на две тысячи рублей.

Также по новым правилам со 2 апреля будут проходить экзамены на водительские права. Из экзамена исключили упражнение «площадка». Для тех, кто уже сдал теорию и «площадку», правила останутся прежними.