Планировавший в Сочи убийство подросток останется под присмотром родителей

Сочи, 25 марта. Следователи не направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения для подростка, планировавшего в Сочи убийство одноклассников.

По истечению 48-часового срока задержания ученик лицея будет передан под присмотр родителей.

«На данный момент в адрес суда не поступало ходатайств со стороны правоохранительных органов об избрании в отношении него меры пресечения», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Краснодарского краевого суда.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что школьника задержали 22 марта, 48-часовой срок, на который согласно статье 94 Уголовно-процессуального кодекса РФ он мог быть задержан, истек. Значит несовершеннолетний освобождается, но к нему будет применена мера в виде присмотра со стороны родителей.

Накануне стало известно о задержании лицеиста, который планировал напасть на своих одноклассников. У подростка было изъято самодельное взрывное устройство.