Ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Москва, 25 марта. С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту, трансляцию пуска вел Роскосмос.

Разгонный блок «Фрегат» со спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты через девять минут, их дальнейшее выведение на орбиту займет почти четыре часа. От разгонного блока аппараты будут отделяться в несколько этапов.

Это второй запуск спутников OneWeb и второй полностью коммерческий запуск с космодрома Восточный. Впервые с этого космодрома 36 таких аппаратов запустили в декабре прошлого года.

Первые шесть спутников OneWeb 28 февраля 2019 года вывела на орбиту стартовавшая с космодрома Куру ракета «Союз-СТ». По 34 аппарата были выведены в космос с Байконура 7 февраля и 21 марта 2020 года. В общей сложности компания планирует развернуть на околоземной орбите около 600 спутников.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что универсальные монтажные корпусы под различные виды ракет будут созданы на космодроме Восточный. Руководитель госкорпорации подчеркнул, что весь космодром должен быть единым организмом, а не набором стартовых комплексов, существующих автономно.