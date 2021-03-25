Немецкий политолог оценил шансы на вступление нынешней Украины в НАТО

Киев, 25 марта. Украина однозначно не будет в НАТО, а для вступления в ЕС ей нужно навести порядок в своей стране, чего не произошло за всю ее независимую историю.

Немецкий политолог Александр Рар считает, что Незалежная делает слишком мало для того, чтобы произошла интеграция в Евросоюз. Об этом рассказывает издание «Новый День».

«Я думаю, что в последние семь лет после Майдана Украина могла бы сделать больше, чем она сделала для того, чтобы приблизиться к Европейскому союзу. Во всяком случае, это мнение, которое я слышу здесь, в Европейском союзе, на каждом углу, особенно в Германии», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что вступление Украины в НАТО — вопрос еще более сложный. По его мнению, без договора Североатлантического альянса и России ни украинское, ни грузинское государства не смогут пополнить ряды организации. Политолог отмечает, что это сугубо его мнение, поскольку подобное решение повлекло бы за собой конфликт с РФ, чего Европа не хочет.

У Украины больше шансов вступить в ЕС. Евроинтеграцией активно пользуются политики для внутреннего пользования. Они заявляют, что это произойдет в течение пяти-десяти лет, но для этого нужно проводить реформы, являющиеся ключевым условием Европы.

«По поводу Европейского союза — вы, извините, бежите за поездом ЕС, который уходит», — подытожил немецкий эксперт.

Ранее стало известно, что в Киеве указали на острую проблему, которая мешает интеграции Украины в ЕС. Вступление в Евросоюз невозможно, пока Незалежная не откажется от российского и белорусского электричества.