Япония готова к диалогу с Россией о мирном договоре

Токио, 25 марта. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил готовность продвигать диалог с РФ о мирном договоре основываясь на ранних договоренностях.

Еще в сентябре 2020 года в ходе телефонных переговоров глав Японии и России стороны подтвердили достигнутую в ноябре 2018 года в Сингапуре договоренность лидеров ускорить диалог по мирному договору, основываясь на советско-японской декларации 1956 года. Об этом заявил Суга на слушаниях бюджетного комитета верхней палаты парламента.

«В нашей позиции продвигать переговоры на основе уже достигнутых договоренностей изменений нет. Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — заявил японский премьер-министр.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов неожиданно назвал провокацией заявления японского руководства относительно необходимости блокировки проливов Сангарского и Лаперуза. Стоит отметить, что данные географические объекты являются единственной транспортной связью с материком.