Мать хоккеиста «Динамо» Файзутдинова обратилась к бросившему смертельную шайбу игроку

Санкт-Петербург, 25 марта. Мать погибшего хоккеиста петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова Елена обратилась к спортсмену, бросившего в ее сына смертельную шайбу.

Фазутдинова в беседе с «Комсомольской правдой» заявила, что ни в чем не винит игрока ярославского «Локомотива» Дмитрия Тювилина, и назвала инцидент случайностью. Она отметила, что хотела бы встретиться с Тювилиным, одно ей такой возможности пока не дали.

«Ему сейчас тоже очень сложно. Возможно, мальчик боится посмотреть на меня», — отметила она.

Мать погибшего спортсмена отметила, что Тювилин теперь будет играть за ее сына. По ее мнению, он должен стать лучше.

Инцидент произошел 12 марта. Файзутдинов получил травму в ходе матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Он принял на себя шайбу, которая попала ему в голову. После происшествия матч остановили. Спортсмена доставили в реанимацию. 19-летний спортсмен умер через четыре дня.

Файзутдинов был капитаном петербургского «Динамо». За клуб он сыграл 200 матчей.

Накануне стало известно, что СК РФ проведет проверку по факту гибели хоккеиста МХК «Динамо». Источник Федерального агентства новостей ранее сообщал, что остановку сердца спровоцировало попадание шайбы в сонную артерию.