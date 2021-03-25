Агаларов рассказал о растущем интересе российских артистов к криптовалюте

Москва, 25 марта. Азербайджанский певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов рассказал, что сам предпочитает получать оплату за работу в биткоинах.

Кроме того, появляются заказчики, которым гораздо удобнее расплачиваться криптовалютой. Многие артисты поддерживают такую точку зрения, поскольку начинают осознавать потенциал компании и будущий доход, сообщил певец в беседе с РБК.

«Мало того, что мы майним, у нас с партнерами есть система, где человек может майнить на удаленке с нашей помощью», — рассказал он в рамках интервью.

Агаларов рассказал, что и сам занимается добычей биткоина. Когда он делал первые шаги на этом поприще, курс составлял примерно шесть тысяч долларов.

Недавно специалисты поделились перспективами самой популярной криптовалюты в мире. По словам аналитиков, биткоин в 2021 году может подорожать до 300 тысяч долларов.